наверх
30.04.201710:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    В воскресенье проходят местные выборы в 19 областях Украины

    (обновлено: )14
    Министр регионального развития Геннадий Зубко заявил, что "люди, наконец, получат возможность изменить свою жизнь, своей общины, а следовательно - всей Украины".
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В 19 областях Украины в воскресенье жители 47 объединенных территориальных общин выберут председателей, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

    Читайте также: Одесская мафия: между Порошенко и Коломойским

    "Сегодня день рождения 47 объединенных территориальных общин! Жители общин из 19 областей выбирают своих глав! Люди, наконец, получат возможность изменить свою жизнь, своей общины, а следовательно — всей Украины… Объединение общин — это новые возможности для ответственных и неравнодушных граждан. Которые готовы собственноручно творить на своих территориях Символы перемен — современные новые школы, детсады, дома культуры, дороги", — написал Зубко.

    Напомним, избирательный процесс в 47 объединенных территориальных общинах из 19 областей стартовал 11 марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    В Киеве установили логотип Евровидения
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?