В воскресенье проходят местные выборы в 19 областях Украины

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В 19 областях Украины в воскресенье жители 47 объединенных территориальных общин выберут председателей, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Читайте также: Одесская мафия: между Порошенко и Коломойским

"Сегодня день рождения 47 объединенных территориальных общин! Жители общин из 19 областей выбирают своих глав! Люди, наконец, получат возможность изменить свою жизнь, своей общины, а следовательно — всей Украины… Объединение общин — это новые возможности для ответственных и неравнодушных граждан. Которые готовы собственноручно творить на своих территориях Символы перемен — современные новые школы, детсады, дома культуры, дороги", — написал Зубко.

Напомним, избирательный процесс в 47 объединенных территориальных общинах из 19 областей стартовал 11 марта.