Хроника 11 февраля: избиение главы райсовета в Одессе, инцидент с Жаданом в Минске

Оппозиционный блок

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Донбассе с 29 января по 9 февраля погибли девять мирных жителей, более 40 получили ранения, заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, президент Петр Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты, а народный депутат Сергей Тарута назвал блокаду железной дороги в Донбассе "обманом украинцев".

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

В Одессе жестоко избили главу райсовета

В Одессе жестоко избит глава Раздельнянского райсовета Одесской области, руководитель Раздельнянской районной организации "Оппозиционного блока" Феликс Сигал, сообщает пресс-служба "Опоблока". Отмечается, что вечером в пятницу около 21:00 на Сигала напали четверо неизвестных, которые избили его, нанеся множественные удары по голове тяжелым предметом. С тяжелой черепно-мозговой травмой и тремя сломанными ребрами Феликс Сигал доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Одессы. Состояние его здоровья врачи оценивали как тяжелое.

В Донбассе погибли девять мирных жителей, более 40 ранены – ОБСЕ

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что в Донбассе с 29 января по 9 февраля погибли девять мирных жителей, более 40 получили ранения.

В Луганской области пропала группа украинских разведчиков — штаб АТО

В Луганской области пропала группа украинских разведчиков. Об этом в Facebook сообщает штаб АТО со ссылкой на ОТУ "Луганск". Количество пропавших разведчиков не указывается.

ДТП в Киеве: один человек погиб, пострадали дети и беременные женщины

В Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 госпитализированы, среди них – два ребенка и две беременных женщины, передает dtp.kiev.ua. "Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Гетьмана: погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего 9 госпитализированы", – говорится в сообщении. Позднее основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов сообщил в Facebook, что в реанимации скончалась одна из пострадавших в ДТП девочек. За жизнь второй и ее отца борются врачи.

Кличко призвал киевлян сообщать о завышенных платежках от "Киевэнерго"

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичная власть проверит и отреагирует на все обращения киевлян по поводу завышенных начислений за отопление от "Киевэнерго". Мэр призвал киевлян, которые получили платежки с завышенными начислениями, обращаться в контакт-центр 1551.

Поэт Сергей Жадан в Белоруссии: задержан и отпущен

В Минске без объяснения причин был задержан украинский поэт Сергей Жадан, позднее ему поставили штамп о запрете въезда в Белоруссию на неопределенный срок. Затем стало известно, что Жадан должен покинуть Белоруссию в течение трех суток.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем относительно задержания украинского поэта в Минске, сообщил Климкин в Twitter.

А уже вечером в субботу власти Белоруссии аннулировали запрет на въезд.

Госстат: в Украине больше всего подорожали овощи, фрукты и молоко

В январе в Украине больше всего подорожали овощи, фрукты и молоко. Так, овощи подорожали на 14,5%, фрукты — на 3,9%, молоко — на 3,3%, сообщает Госстатистики. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в том числе на табачные изделия — на 2,1%, алкогольные напитки — на 0,7%.

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МВД: задержанные в России украинцы — жертвы торговцев людьми

Задержанные в России 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате являются жертвами торговцев людьми. Об этом заявила пресс-служба МВД Украины.

Ранее МВД РФ заявило, что по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в России, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины. МИД Украины направил российским коллегам запрос в связи с задержанием украинцев.

Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании новой украинской ракеты, предназначенной для поражения наземных целей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что ракета прошла успешные испытания. Во время их прохождения экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.

Аваков: Украина готова ввести систему идентификации из-за ожидаемого безвиза

Министерство внутренних дел Украины намерено ввести дополнительную систему контроля и идентификации лиц через интеллектуальные камеры во время пересечения границы, сообщила пресс-служба МИД.

Об этом во время встречи с Федеральным министром внутренних дел ФРГ Томасом де Мезьером сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Тарута: блокада железной дороги в Донбассе – это обман украинцев

Блокада железнодорожного сообщения с Донбассом является преступлением и совершается ради политического пиара. Об этом заявил экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута во время посещения Мариуполя.

По словам Таруты, инициаторы блокады железнодорожного сообщения обманывают украинцев, поскольку заявляют, что блокадой препятствуют контрабанде, однако контрабанда не перемещается по железной дороге.