Кличко распорядился привести в порядок парки Киева к Евровидению

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Городской голова Киева в пятницу, 10 февраля распорядился привести столичные парки в "надлежащее состояние" и ввести их в эксплуатацию до начала Евровидения-2017. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее поручение главам киевских районных государственных администраций дал Виталий Кличко на презентации проекта стратегии развития "Киевзеленстроя" на 2017-2021 годы.

"Сегодня в нашем городе насчитывается 111 парков и 486 скверов. Много — не так ли? И, откровенно говоря, не так уж и много тех же скверов, где можно отдохнуть на должном уровне. Наша задача — сделать так, чтобы наш город был комфортным. Нужно, чтобы наши парки напоминали парки, а не свалки. И мы должны их привести в порядок к маю, к Евровидению", — заявил Кличко.

Он отметил, что нельзя рассматривать предложение приводить в порядок столичные парки летом, поскольку летом люди должны отдыхать уже в сданных в эксплуатацию парках, а не видеть все эти ремонтные работы.

"Вы можете объединить усилия и презентовать готовые парки к маю. Мы не должны их сдавать осенью. У меня просьба, чтобы на начало мая мы уже могли представить наши парки в нормальном состоянии", — отметил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что "в парках мы можем очень быстро показать результат", и призвал глав столичных райгосадминистраций обращаться к нему за помощью при необходимости.

"Я хочу еще раз обратиться к вам: в наших силах сделать так, чтобы город Киев был по-настоящему зеленым, комфортным. Каждый из киевлян будет видеть результат вашей работы. У каждого председателя РГА в столице должен быть парк, которым он будет гордиться. Они должны стать вашей визитной карточкой. Парки — это следующий шаг, который мы должны сделать", — резюмировал городской голова Киева Виталий Кличко.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщила, что билеты на международный песенный конкурс Евровидение-2017 появятся в продаже уже в этом месяце.