Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ

На видео военнослужащий ВСУ показывает съемочной группе воронки и осколки снарядов, извлеченные из земли. Видео размещено в интернете на канале "Военного телевидения Украины" на Youtube.

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С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.