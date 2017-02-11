Тарута: блокада железной дороги в Донбассе – это обман украинцев

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Блокада железнодорожного сообщения с Донбассом является преступлением и совершается ради политического пиара. Об этом сообщил экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута во время посещения Мариуполя.

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"Депутаты, которые сегодня блокируют, хотят получить себе пиар, пиар ценой того, что будут остановлены заводы, в том числе пострадает Мариуполь, и начнутся веерные отключения по всей Украине. Более того, они извращают факты, говорят, что борются с тем, что это может финансировать терроризм, не говоря правду украинскому населению, что деньги от реализации продукции предприятий, которые находятся на оккупированной территории и работают в рамках существующих правил, которые утверждены тем же Советом национальной безопасности, Кабинетом министров, эти деньги не поступают на ту территорию, эти деньги все поступают в банковскую систему, которая находится на территории Украины. И никаких взаимоотношений живыми деньгами там не происходит", — сообщил Тарута.

По словам Таруты, инициаторы блокады железнодорожного сообщения обманывают украинцев, поскольку заявляют, что блокадой препятствуют контрабанде, однако контрабанда не перемещается по железной дороге.

Ранее директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов заявил, что блокирование железнодорожных сообщений в Донбассе грозит потерей рабочих мест для работников предприятий и усугубит экономическую ситуацию в Украине.