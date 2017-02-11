В Одессе жестоко избили главу райсовета

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Одессе жестоко избит глава Раздельнянского районного совета Одесской области, руководитель Раздельнянской районной организации "Оппозиционного блока" Феликс Сигал, сообщает пресс-служба "Оппоблока". Инцидент произошел на стоянке возле дома потерпевшего в жилмассиве Котовского.

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Отмечается, что вечером в пятницу около 21:00 на Сигала напали четверо неизвестных, которые избили его, нанеся множественные удары по голове тяжелым предметом. Очевидцы преступления вызвали скорую и полицию. С тяжелой черепно-мозговой травмой и тремя сломанными ребрами Феликс Сигал доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Одессы. В настоящее время состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое.

Коллеги по работе и однопартийцы Феликса Сигала связывают совершенное нападение исключительно с активной политической и хозяйственной деятельностью на посту главы Раздельнянского совета и районного лидера "Оппозиционного блока".

Напомним, 1 февраля в Черкасской области неизвестные жестоко избили настоятеля храма УПЦ МП.