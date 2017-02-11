Власти Киева построят два мусороперерабатывающих завода - Кличко

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Власти Киева планируют построить два мусороперерабатывающих завода, которые могут заработать через три года. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил в интервью Радио Свобода, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы построить два таких комбината. Один – ближе к Киеву, а другой – на полигоне, на который вывозится мусор, где ситуация очень критическая. Ни в коем случае мы не хотим попасть в такую же сложную ситуацию, в какую попал Львов", – отметил мэр Киева.

Городской голова сообщил, что переговоры с инвесторами должны завершиться до конца текущего года.

"После этого нам нужно будет 1,5-2 года для того, чтобы заводы начали работать", – сказал Кличко.

Городские власти также планируют модернизировать завод "Энергия", где мусор сжигается.

"Мы ведем переговоры с инвесторами по модернизации завода "Энергия", куда сможем поставить новое, современное оборудование. Так случилось, что завод уже оказался в зоне проживания киевлян, потому что рядом – Харьковский массив. И на обновленном предприятии никаких вредных выбросов не будет, завод не причинит вреда жителям этого района", – заверил Кличко.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал власти Львова немедленно начать восстанавливать мусорный полигон. Премьер также отметил, что будет лично держать на контроле вопрос вывоза мусора из Львова.