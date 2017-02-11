Кличко призвал киевлян сообщать о завышенных платежках от "Киевэнерго"

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичная власть проверит и отреагирует на все обращения киевлян по поводу завышенных начислений за отопление от "Киевэнерго".

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"За декабрь "Киевэнерго" снова с ошибками начислило плату за тепло. Было много платежек, где были непонятные суммы. Городская власть не будет мириться с халатностью и безответственностью компаний-поставщиков коммунальных услуг. Я поручил жилищно-коммунальной инспекции проверить все обращения киевлян по поводу начислений за отопление и отчитаться о результатах. Я также обратился в "Киевэнерго", чтобы они выполняли условия договора о содержании объектов теплового хозяйства нашего города", — заявил он в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба мэра..

Мэр призвал киевлян, которые получили платежки с завышенными начислениями, обращаться в контакт-центр 1551. "Каждый случай будет проверяться и получит соответствующую реакцию", — подчеркнул городской голова.

Кличко напомнил, что в этом году заканчивается соглашение о концессии с "Киевэнерго", столичная власть будет рассматривать новые формы управления тепловым хозяйством города.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал столичную теплопоставляющую компанию "Киевэнерго" на 17,959 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке передачи (распределения) электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории города Киева.