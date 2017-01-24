Эксперт о разрыве договора с "Киевэнерго" Ахметова

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Контракт на управление столичными теплосетями с "Киевэнерго" завершается в ноябре 2017 года, город не будет его продлевать. Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко. По его словам, соглашение с "Киевэнерго" не учитывает потребности киевлян.

Кто станет новым оператором теплосетей, в столичной горадминистрации еще не решили. Рассматривают два варианта: прямое управление городом через соответствующее коммунальное предприятие или привлечения другой частной компании по новому соглашению.

Какие последствия будет иметь для киевлян разрыв договора с "Киевэнерго", в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Управління якими об’єктами передбачає угода з "Київенерго"?

— Практично можна сказати, що тепломережами управляють. Це майже 2600 кілометрів, ще стільки ж – це гаряче водопостачання. Воно меншу роль грає, але також важливі і, звичайно, самі ТЕЦ, які також знаходяться в управлінні, в оренді, скажімо так, "Кииївенерго", забезпечують 75% тепла в цілому по Києву. Є ще інші власники, приватні компанії, які управляють теплоцентралями. Але "Київенерго" — це основний постачальник і виробник тепла. Треба розуміти, що насправді розірвати не можна контракт, це закінчується просто термін дії оренди, який підписаний з "Київенерго" і міською владою, тому що це муніципальне майно, майно киян.

Треба розуміти, що "Київенерго" володіє комплексом, який забезпечує діяльність цих теплових електроцентралей і теплових мереж, тобто самою простою зміною компанії, якщо нею стане якась муніципальна теплова організація, проблема не буде вирішена. "Київенерго", як би до нього критично не ставились, і завжди до нього було багато претензій, особливо зараз, коли тепло подорожчало, в будь-якому випадку створило повністю систему забезпечення, контролю і якогось виробництва тепла. Це на перший погляд може здаватись, що це можна зробити помахом чарівної палички. Це довготривала робота, тому будь-яка інша компанія, концесіонер, наприклад, не зробить за рік, за два, це багаторічна робота. Більше того, на предмет самої угоди "Київенерго" і Київської міської влади є важливий момент. З боку Києва не було жодних конкретних претензій до роботи "Київенерго". Це буде, до речі, важливим фактором, який буде грати під час конкурсу.

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Контракт дійсний до листопада поточного року. Чи можлива передача тепломереж безпосередньо під час опалювального сезону?

— Може бути ситуація складна, тому що буде опалювальний сезон, його початок має йти повним ходом в листопаді-грудні 2017 року. Може виникнути більше, ніж зараз, спірних питань, виникатимуть різні конфлікти, тому що не буде розуміння, хто буде нести відповідальність – або компанія, або умовний концесіонер. Це складний процес, тому, скоріш за все, є такі підстави, особливо про те, що я сказав – якби були обґрунтовані претензії, вони були б сформульовані. Київська міська влада цього не робить, щоб потім оперувати цим перед тими ж громадянами як доказом того, чому компанія вирішила не продовжувати договір.

Це проблема того, що компанія є збитковою в частині надання послуг теплопостачання, це проблема всіх теплопостачальних організацій України, тому що тепло, на жаль, є дотаційним продуктом. Не повну вартість платило населення, тому що газ постачався дешевше. Відповідно, в компаніях всіх — і в Харкові, і в Одесі, і у Львові, Києві — не залишалось коштів на саму модернізацію, реконструкцію, ремонт. Тому це обґрунтований був процес, що були складнощі, проблеми, і вони будуть далі. В концесіонера, повторюсь, буде єдиний вихід: ремонтувати ці траси, модернізувати їх, щоб підняти тариф, і суттєво підняти.

Зміна оператора – це зміна тарифів на тепло, гарячу воду?

— Я думаю, що ми маємо справу з певними торгами з "Київенерго". Ріната Ахметова, власника, відомого бізнесмена українського, хочуть схилити до певних переговорів, напевно, почути позицію, плани. На жаль, це відбувається в такий нецивілізований спосіб, тому що все це можна зробити, я думаю, за звичайним столом переговорів.

З монополією "Київенерго" теж треба щось робити?

— Скоріш за все, деякі компанії у Франції також є монополістами на цьому ринку. Є просто певний сектор надання послуг, наприклад, кінцеве тепло продає інша організація. Їх може бути багато – 20, 100, 300. Це питання передбачає модернізацію всього ринку природного газу, який використовують теплокомуненерго, тобто коли будуть різні постачальники газу, різні виробники тепла, тоді можуть бути різні компанії, які будуть продавати це тепло кінцевому споживачеві. Але це довготривалий процес через концесію або через зміну оператора, який буде обслуговувати тепломережі і теплоцентралі.

Напомним, что эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что одним из способов сократить перекрестное субсидирование является повышение тарифов для населения.

Также депутат Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг на руку олигархам.