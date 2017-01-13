"Укрпочта" - отказ от коммунальных платежей. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В "Ощадбанке" ожидают наплыва коммунальных платежей в связи с тем, что "Укрпочта" отказалась от сотрудничества с Главным информационно-вычислительным центром. Это предприятие отправляет киевлянам квитанции с данными по уборке придомовой территории, подаче холодной воды и водоотведению.

В "Укрпочте" заявили, что контракт с ГИВЦ закончился и продлевать его не будут из-за того, что обслуживать оплату этих платежей им финансово невыгодно.

В "Ощадбанке" тем временем готовятся принимать квитанции дополнительно от ста тысяч граждан. Срок оплаты продлили до 25 января.

Почему "Укрпочта" пошла на такой шаг, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

Не превратится ли оплата коммунальных услуг в январе для киевлян пыткой в длинных очередях? Ведь на почте и в "Ощадбанке" прежде всего коммуналку оплачивали пожилые люди.

— Не только в "Ощадбанке". Дело в том, что оплата коммунальных услуг — это небольшой платеж, и всегда был предметом борьбы между банками, потому как это дополнительная комиссия без каких-либо кредитных рисков, и это дополнительные деньги, которые может заработать банк. Для "Укрпочты" это, вероятно, было действительно убыточно, потому как они не могли брать определенную комиссию за платеж, и только загружали свой персонал и тратили свои ресурсы на это. Я здесь не вижу сколько-нибудь серьезной проблемы, потому как любой банк может осуществить этот платеж. Развиты очень хорошо сервисы обслуживания удаленного, то есть с карточки можно оплатить. А для тех пенсионеров, которые привыкли ходить на почту, пройдут немножечко в другое место, то ли в "Ощадбанк", то ли в "ПриватБанк", он остался, и работает, и может также принимать эти коммунальные платежи.

"Укрпочта" вообще никакой комиссии за проведение платежа не получала?

— Они заявляют, что это для них убыточно. Хотя, безусловно, за операцию комиссия предусмотрена, и "Укрпочта" могла бы сделать определенные организационные действия, которые позволили бы продолжить выполнение этой операции. То есть здесь два госпредприятия, и безусловно, для людей это дополнительная сложность, если они привыкли уже ходить в "Укрпочту" и иметь возможность оплатить там, где они привыкли это делать, то нужно было, безусловно, это оставлять.

Почему банкам выгодно принимать коммунальные платежи, а "Укрпочте" невыгодно?

— "Укрпочта" — это государственное предприятие, и оно должно подчиняться тем нормативным положениям по вопросу комиссии, которые есть. Если в договоре записаны между Укрпочтой и предприятием, которое принимает платежи, определенные комиссионные, то они, вероятно, не могут это как-то преодолеть. А банк может назначать любую комиссию, он коммерческий, частный банк, и это его дело, это его уставная деятельность, его доходная деятельность.

Готов ли "Ощадбанк" сейчас принять еще 100 тысяч плательщиков за коммунальные платежи?

— Безусловно, готов. Во-первых, Ощадбанк тоже является коммерческим банком, у нас все банки коммерческие, кроме НБУ, а государственный — это форма собственности. То есть вопрос в том, что "Ощадбанк" подчиняется Кабмину, и он часто выполняет политические функции, и не исходя из коммерческих интересов, не исходя из интересов своей прибыли. То есть, другими словами, как скажут, так и делаем. Скажут — в убыток, будем в убыток, скажут — прокредитовать кого-то — сделаем это. То есть "Ощадбанк" действует, исходя из того, что ему диктуется из Кабмина, и никогда он, он не может ослушаться. Коммерческие банки, частные коммерческие банки слушаются своих акционеров. Еще раз я повторюсь, коммунальные платежи — это очень интересная сфера обслуживания для банка, это огромное количество клиентов, которым можно предложить дополнительные услуги, которые несут, в конце концов, наличку, а банки с наличкой еще хотят работать. Некоторым банкам даже бесплатно удобно это обслуживать. То есть для бизнеса, для финансового, коммерческого бизнеса — это интересный продукт. А то, что "Укрпочта" отказалась — это определенная договоренность, им это не интересно, а к сожалению, не ставятся в расчет удобство граждан. Вот в этом, я бы сказал, проблема, потому как Укрпочта, безусловно, могла найти способ, внутренний способ сделать эту работу прибыльной и продолжать обслуживать клиентов.

Решение Укрпочты не сотрудничать с ГИВЦ — окончательное или временное? Может ли на эту ситуацию повлиять киевская власть?

— Говорить об окончательном или временном здесь сложно — как дальше договорятся. Безусловно, почта может вернуть это обслуживание. Но в чем вопрос. Дело в том, что коммунальный платеж — это постоянный платеж, и он зависит от того, как клиенты привыкли это делать. То есть это "Укрпочта" идет на то, что отваживает огромное количество клиентов, которые привыкли делать эти платежи, скажем так, рубит себе серьезнейший кусок бизнеса. Какие основания для этого, соответствует ли действительности информация, что якобы им это невыгодно, я просто не знаю. Но я знаю, что это очень интересный продукт для финансовых учреждений, которые могут это обслуживать. Любая комиссия, самая небольшая, обеспечивает мощнейший операционный доход. То есть вернуться к этому можно, но Укрпочта потеряет уже этих клиентов, потому как клиенты привыкнуть ходить в "Ощадбанк" или научатся онлайн платить в "ПриватБанке", что очень дешево и удобнее для клиента.

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Какая у "Укрпочты" финансово выгодная альтернатива платежкам, на чем они будут зарабатывать?

— Дело в том, что финансовые операции для "Укрпочты" составляют значительную часть их дохода. И проведение других платежей, может быть, которые большие по сумме. То есть у них так достаточно наличных. "Укрпочта" — это достаточно доходное предприятие, у них и так все хорошо, у них есть постоянный доход, и им не нужно тратить свои силы на борьбу за клиентов.

Ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в эфире ГС прокомментировал, почему компания приостановила прием некоторых коммунальных платежей в столице, и как будет решена эта ситуация.