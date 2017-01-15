Плачков: единые платежки за коммуналку в Киеве и нарушение закона

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

"Киевэнерго" призывает жителей столицы не платить за свои услуги квитанциями, которые уже разослало коммунальное предприятие ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр).

В указанных платежках — расчеты за все виды услуг на одной квитанции. Но платить стоит только за содержание придомовой территории, холодную воду и водоотвод.

Подробнее ситуацию с платежками в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

Электронные варианты платежек от ГИВЦ тоже не действительны для оплаты услуг "Киевэнерго", или по реквизитам можно платить?

— История этого вопроса такова. В конце 90-х был уровень оплаты за тепло, электроэнергию, воду низкий, порядка 20-30% от общей необходимой суммы. Была введена практика, когда все платежи шли через ГИОЦ, это Главный информационно-вычислительный центр, собирались деньги, и руководство КГГА распределяло, куда их направлять. Это абсолютно порочная практика, она незаконна, но на тот момент, может быть, она была вынужденной. Что происходит сегодня? Сегодня есть потребители, есть компании, которые обеспечивают услуги, есть договорные отношения. С "Киевэнерго" есть договор на тепловую энергию, есть с владельцами квартир. Поэтому оплату надо производить по договорам напрямую с той компанией, с которой заключен этот договор. Я хочу спросить: у кого-то есть какой-то договор с ГИОЦ? Как можно платить какому-то юрлицу, с которым нет никакого договора? Если нет договора, то нет ответственности по этим платежам. А вдруг эти деньги потеряются? И люди будут искать, спрашивать у ГИОЦ: почему вы эти деньги не перечислили "Киевэнерго"?

Второй вопрос: ГИОЦ не имел права делать платежки с начислениями, потому что нарушается закон о конфиденциальности информации. Никто не должен знать, сколько, например, я плачу за квартиру или за электроэнергию, или за тепло, это мое личное дело, и эта информация должна быть закрыта от соседей. Это международная практика, эта информация защищена законом. Поэтому произошло, на мой взгляд, недоразумение, я думаю, из-за нескоординированности работы как ГИОЦ. Наверное, что-то там поменялось, или новый руководитель, и они решили напечатать эти платежки. Поэтому однозначно платить нужно и не только за электроэнергию и воду, а платить нужно за все по договорам, где подпись обеих сторон.

Что делать людям, которые уже заплатили по присланным ГИВЦ платежам, в том числе и за услуги "Киевэнерго"?

— Мне трудно сказать. Думаю, что ГИОЦ это структура КГГА, должна вмешаться горадминистрация, и все деньги должны быть перечислены "Киевэнерго", а ГИОЦ должен произвести сверку и потом подтвердить тем людям, которые заплатили, что ваши деньги перечислены в "Киевэнерго" по таким-то счетам, за такой-то объем услуг, и как бы подтвердить, чтобы у потребителей не было никаких проблем. И этим должен заниматься ГИОЦ, а не потребители, по команде руководства КГГА. Это ошибка, это недоразумение, сознательное или нет, это недопустимо и неправильно сегодня, когда существуют прямые договора.

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"Киевэнерго" будет посылать прямые платежки?

— Естественно, это же прямые договора. Вы же не платите ни за что без договора?

А как же проект "единая квитанция"?

— Этот проект сегодня можно его внедрять, если ГИОЦ возьмет на себя функции и обязательства. Сегодня нет у "Киевэнерго" договора с ГИОЦ. И собирать все деньги, но не отвечать за объем платежей, такой практики тоже в мире не существует. Это как собрать все потоки у себя, но не нести ответственности.

Когда можно ждать платежек "Киевэнерго"?

— Они в соответствии с договорами уже приходят.

Услуги "Киевэнерго" на почте можно оплатить?

— Да, конечно. Это как услуги банка. Вы внесли деньги и сразу перевели на счет "Киевэнерго".

В КГГА заявили, что проведут служебное расследование относительно преждевременного распространения новой модели квитанции. Кто-то будет наказан?

— Мне трудно сказать, я просто не знаю сегодня систему алгоритма взаимоотношений ГИОЦ с КГГА. Сейчас ГИОЦ должен немедленно все деньги перевести в "Киевэнерго", сделать сверку с компанией и подтвердить людям, что деньги перечислены. Но это должна организовать КГГА под четким контролем.

Ранее эксперт энергетической группы реанимационного пакета реформ Святослав Павлюк в эфире "ГС" заявил, что большая сума в платежках будет до тех пор, пока мы не уменьшим потребление энергии.

А гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Украине нужно 10-15 лет, чтобы достигнуть средних показателей энергоэффективности Европы. По его словам, многоквартирные дома в этих мероприятиях являются главной целью.