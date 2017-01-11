В Киеве приостановили прием коммунальных платежей на "Укрпочте"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. "Укрпочта" временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр", сообщает пресс-служба организации.

"Такой шаг обусловлен нерентабельностью сотрудничества УГППС "Укрпочта" с Главным информационно-вычислительным центром, о чем свидетельствует анализ экономической эффективности предоставления услуг, в частности, услуги по приему платежей по договору с КП "ГИВЦ", проведенный "Укрпочтой" во второй половине 2016 года", — говорится в сообщении.

Так, по данным анализа, вознаграждение от принятых от населения платежей, которую получает за свои услуги Киевская городская дирекция "Укрпочты", не обеспечивает покрытие расходов дирекции на предоставление таких услуг является убыточным для компании.

В декабре "Укрпочта" обратилась в ГИВЦ с предложением поднять тариф на свои услуги по приему платежей. В ГИВЦ отказали в изменении тарифа, срок действия соответствующего договора между двумя предприятиями завершался 31 декабря 2016 года, поэтому "Укрпочта" приняла решение не продлевать срок действия договора на невыгодных для себя условиях.