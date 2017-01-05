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Ремонт МВЦ под Евровидение обойдется "Киевэнерго" в 40 млн грн – эксперт

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Интрига раскрыта: Евровидение в Киеве (356)

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Представитель Киевгорсовета Валерий Гуманенко в эфире "ГС" заявил, что расходы на модернизацию Международного выставочного центра необходимо срочно внести в инвестпрограмму "Киевэнерго".
Евровидение в Украине
UA:Перший/Facebook

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В коммунальные платежки киевлян могут попасть расходы на ремонт Международного выставочного центра, который в мае этого года будет принимать Евровидение-2017. Кабмин рекомендовал "Киевэнерго" заложить затраты на модернизацию электроснабжения этого комплекса в тарифы на электроэнергию.

Александр Харебин
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Стоит ли жителям Киева опасаться, что МВЦ будет модернизирован за их счет, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Валерий Гуманенко.

"Есть инвестиционная программа "Киевэнерго", включающая объекты, которые необходимо модернизировать, отремонтировать или построить новые в Киеве или в других местах. Эти объекты уже утверждены НКРЭКУ, и они контролируются. В данном случае этот объект, Международный выставочный центр, не входит в эту инвестиционную программу, а его срочно надо в программу внести, так как порядок суммы — примерно 38-40 млн гривен. Это достаточно высокая цена. И государство не может профинансировать сейчас эти расходы", — пояснил Гуманенко.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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