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    Просто космос. Украинцев шокировали цифры в платежках

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    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (414)

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    Платежки за тепло шокировали украинцев высокими суммами, у некоторых аж в 7000 гривен. Министр соцполитики объяснил это тем, что в столице мало пользуются субсидиями, "Киевэнерго" - резким снижением температуры, а КГГА - смещением дат снятия показаний.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Космические суммы

    Декабрьские платежки шокировали украинцев космическими ценами. Некоторым пришли суммы даже в семь тысяч гривен. При этом ранее многие жаловались, что на Рождество резко похолодало, а квартиры стали хуже отапливать.

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    Киевляне возмущаются и активно публикуют фото платежек у себя в соцсетях.

    Так, например, киевлянам поприходили счета за квартиру в 87,2 м.кв почти в 2727 грн (Оболонь), за 60 м2 — 2120 грн (Троещина). А некоторым за квартиру в 56,9 метра — 5097,80 грн.

    Читайте также: Неподъемные платежки: платить, нет и как платить меньше. Советы экспертов

    В то же время шокировал общественность пост в Facebook киевлянки Ольги Ульяновой, которой пришел счет за квартиру 88 кв. метров в 7900 грн.

    фото автора
    Платежка "Киевэнерго"

    Ответ "Киевэнерго"

    В пятницу, 20 января, компания "Киевэнерго" провела пресс-брифинг о начислениях за централизованное отопление в декабре. Случаи счетов в 7 тысяч гривен в компании объяснили тем, что в доме обогревался подвал, где расположена частная клиника, а также достроенные жителями балконы и мансарды.

    "Мы ждем разрешения на обследование подвала, жилых помещений и клиники, чтобы выяснить реальную отапливаемую площадь этого дома. Только после этого сможем ответить на вопрос о том, каким будет перерасчет для жильцов дома", — отметили в "Киевэнерго".

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    При этом в "Киевэнерго" предупредили, что январские платежки за отопление также будут существенными.

    "Январь мы тоже видим достаточно холодный и следует ожидать, что платежки тоже будут серьезные по январю. Мы видим, что средняя температура января очень низкая и этот фактор очень сильно будет отражаться на суме платежей из-за количества употребляемого тепла" — заявил коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма.

    Причина — в субсидиях?

    В то же время глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что космические платежки связаны с тем, что субсидиями в Киеве пользуются лишь 20% домохозяйств.

    "Сейчас 7,1 миллиона домохозяйств с 15 миллионов получают субсидию на оплату жилищно-коммунального хозяйства. С 7,1 миллиона домохозяйств, получающих субсидию, ни одно из них подобные космические платежки не получает. Что касается тех, кто получает такие впечатляющие счета: большая часть из них находится в Киеве", — подчеркнул Рева.

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    Кроме того, министр добавил, что случаи, в которых жители получали квитанции с суммами в 7 тыс. грн и более, связаны с тем, что коммерческие фирмы, чьи офисы находятся в жилых домах, запрещали коммунальщикам провести проверку счетчиков. Таким образом, жителям пришлось платить не только за собственное жилье, но и за соответствующие коммерческие структуры.

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    "Наши чиновники и все заинтересованные структуры с этим разбираются. Мы будем остро реагировать на такие факты", — пообещал министр.

    Реакция мэрии

    В свою очередь в КГГА пояснили, что большие счета за отопление в декабре связаны смещением дат снятия показаний, а период, за который начислена услуга, превышает один календарный месяц.

    "Начиная с декабря 2016 года, снятие показаний домовых счетчиков для начислений за отопление происходит в 2 последних дня месяца, а не с 19-го до 26-го числа, как раньше. Поэтому количество дней предоставления услуги, отраженное в платежках за декабрь для жителей домов со счетчиками, состоит из остаточного количества дней предоставления услуги в ноябре и в течение всего декабря", — говорится в разъяснении.

    По материалам из открытых источников интернет

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