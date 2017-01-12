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В Киеве вводят единую квитанцию на оплату "коммуналки"

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В январе жители столицы получили обновленные платежные документы коммунального ГИВЦ. Вместе с тем в Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что данные квитанции ознакомительные.
Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
Украинское фото

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) и Киевская городская государственная администрация планируют ввести единую квитанцию на оплату всех жилищно-коммунальных услуг, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

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Украинское фото
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Сообщается, что в январе текущего года жители Киева получили обновленные платежные документы коммунального ГИВЦ как ознакомительный вариант квитанций, содержащий перечень всех ЖКУ в одном документе.

"Городская власть обращает внимание киевлян, что в указанных платежках на уплату доступна пока только часть услуг: содержание домов и дворов, а также услуги "Киевводоканала", — цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

Вместе с тем услуги "Киевэнерго" и "Киевгаз" следует оплачивать по отдельным счетам, которые поступят от этих исполнителей услуг.

Пантелеев отметил, что никаких сбоев в работе платежных систем Киева нет и на данный момент продолжается работа по созданию единой квитанции.

Напомним, по Украине все ЖКУ платятся по отдельным квитанциям.

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