Рева: большинство счетов за отопление по 5-7 тыс грн получили киевляне

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Большинство счетов за централизованное отопление за декабрь 2016 года, в которых были указаны суммы в размере от 5 до 7 тыс гривен, получили жители Киева, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Что касается тех, кто получил такие счета, большая часть их них принадлежит к жителям Киева. Если в среднем по Украине около 50% домохозяйств пользуется субсидией, то в Киеве по объективным причинам уровень доходов немного выше. Здесь субсидиями пользуется только 20% домохозяйств и поэтому такие случаи есть (платежей за коммунальные услуги по 5-7 тыс. грн за месяц — ред)", — цитирует УНИАН Реву.

Министр сообщил, что специалисты Минсоцполитики и Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ будут отдельно разбираться с каждым случаем получения таких высоких счетов за коммунальные услуги.

"Из 7,1 млн домохозяйств, которые получают субсидии, ни одно из них такие космические платежки не получило", — сказал Рева.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года жители Киева получили обновленные платежные документы коммунального ГИВЦ как ознакомительный вариант квитанций, содержащий перечень всех ЖКУ в одном документе.



