наверх
20.01.201712:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    Рева: большинство счетов за отопление по 5-7 тыс грн получили киевляне

    (обновлено: )162
    Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что поскольку в Киеве субсидиями пользуется только 20% домохозяйств, то такие случаи платежей за коммунальные услуги по 5-7 тыс. грн за месяц присутствуют.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Большинство счетов за централизованное отопление за декабрь 2016 года, в которых были указаны суммы в размере от 5 до 7 тыс гривен, получили жители Киева, заявил министр социальной политики Андрей Рева. 

    Оплата коммунальных платежей
    УНИАН
    Соцсети о новых платежках и шоковой терапии

    "Что касается тех, кто получил такие счета, большая часть их них принадлежит к жителям Киева. Если в среднем по Украине около 50% домохозяйств пользуется субсидией, то в Киеве по объективным причинам уровень доходов немного выше. Здесь субсидиями пользуется только 20% домохозяйств и поэтому такие случаи есть (платежей за коммунальные услуги по 5-7 тыс. грн за месяц — ред)", — цитирует УНИАН Реву.

    Министр сообщил, что специалисты Минсоцполитики и Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ будут отдельно разбираться с каждым случаем получения таких высоких счетов за коммунальные услуги.

    "Из 7,1 млн домохозяйств, которые получают субсидии, ни одно из них такие космические платежки не получило", — сказал Рева.

    Ранее сообщалось, что в январе текущего года жители Киева получили обновленные платежные документы коммунального ГИВЦ как ознакомительный вариант квитанций, содержащий перечень всех ЖКУ в одном документе.


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Екатерина Одарченко
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны