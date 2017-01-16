Шокирующие платежки за коммуналку: так платить или не платить?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Всех запутали

С 10 января киевляне начали получать новые платежки от ГИВЦ ("Главный информационно-вычислительный центр"). В компании такие нововведения объяснили тем, что жители столицы сами просили поменять платежки. На сайте ГИВЦ даже организовали опрос: пока 517 человек поддержали новую инициативу, а 251 высказались против.

"Потребители к нам постоянно обращаются с просьбой ввести единую платежку на все коммунальные услуги, мы сейчас даже опрос на сайте организовали – и там тоже большинство за единую платежку", – рассказали в ГИВЦ.

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Отмечалось, что новая квитанция будет удобна тем, что она объединит все коммунальные услуги, на которые ранее приходили отдельные "бумажки" (придомовую территорию, холодное водоснабжение и водоотвод, горячее водоснабжение, отопление, электроэнергию и даже газоснабжение). Однако на данный момент в обновленных платежках в графе, где должны быть указаны счета за свет, газ, горячую воду и отопление – пусто.

Многих киевлян такие нововведения пока лишь запутали. "Я вообще ничего не поняла. Подумала, что это снова какие-то мошенники. Ведь о том, что квитанции будут выглядеть по-новому, заранее никто не предупреждал. Пересмотрела три раза, не поняла, что там нужно заполнять, а что — нет. За отопление, к примеру, пришла пустая графа", — цитирует Сегодня киевлянку Марию Ткаченко.

Что говорят в ГИВЦ

В ГИВЦ поясняют, что свет, газ, горячую воду и отопление в этом месяце нужно оплачивать как и раньше — по платежкам от поставщиков "Киевэнерго" и "Киевгазэнерджи", поскольку с ними еще не заключены договора.

Оплачивать по новой платежке пока можно лишь содержание дома, холодную воду и водоотвод.

"Этот месяц вы платите так, как вы платили раньше – по квитанциям организаций "Киевводоканал", "Киевэнерго", то, что они вам пришлют. А в следующем месяце говорят, что ГИВЦ заключит договоры с поставщиками услуг, и тогда уже можно будет платить по нашей платежке нового образца", – пояснили на предприятии.

В свою очередь гендиректор "Укрпочты" раскритиковал действия ГИВЦ. Он считает, что ГИВЦ без разрешения включил "Киевэнерго" в свои платежки, а "Укрпочте" опустил настолько комиссию, что прием платежей стал невыгодным компании, сообщают "Вести".

Как известно, 11 января "Укрпочта" приостанавила прием коммунальных платежей на счета ГИВЦ, объяснив такое решение нерентабельностью сотрудничества.

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Платежки ГИВЦ можно оплатить:

— в отделениях "Ощадбанка", "ПриватБанка" или любого другого банка,

— в 34 точках приема Коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС),

— с помощью онлайн-сервисов на сайте ГИВЦ, ЦКС, в электронных кабинетах поставщиков услуг.

"Киевэнерго" просит не платить

В то же время "Киевэнерго" обратилось к жителям столицы с просьбой не платить за услуги за тепло и электроснабжению по новым платежкам ГИВЦ, поскольку нет гарантии, что оплаченные средства поступят на счета киевлян. "Киевэнерго" советует жителям столицы дождаться платежек от их компании.

"В связи с распространением ГИВЦ нового формата платежки, единой для всех коммунальных услуг, обращаем внимание своих клиентов, что оплата услуг "Киевэнерго", как и раньше, должна осуществляться исключительно по платежным документам "Киевэнерго", сформированных системой энергокомпании", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно законодательству, выдавать платежные документы имеют право поставщик услуги или уполномоченное лицо. Но "Киевэнерго" пока не предоставляло таких полномочий ГИВЦ.

"Такие действия ГИВЦ можно комментировать, как нарушение норм действующего законодательства, и Киевэнерго ответственности за них не несет. Киевэнерго направило КП ГИВЦ соответствующую претензию", — рассказали в пресс-службе "Киевэнерго".

Также сообщается, что платежки "Киевэнерго" за электроэнергию киевляне получат до 16 января, а за отопление и горячую воду — с 15 по 22 января.

Фальстарт

Из-за возникшей путаницы в ситуацию вмешалось и КГГА, пообещав разобраться, по чьей вине новые платежки были разосланы раньше времени, без предварительной информационной кампании.

"Перед тем как рассылать незнакомый для киевлян формат платежек, нужно было провести соответствующую информационную кампанию и предупредить жителей", — заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

В мэрии подтвердили, что сейчас действительно идет работа над созданием нового формата платежки за комуслуги — единой квитанции, но в этом месяце новая квитанция имеет лишь ознакомительный характер. Оплатить по ней можно только часть услуг (срок оплаты продлили до 25 числа) — услуги содержания придомовой территории и "Киевводоканала".

"Услуги "Киевэнерго" (отопление, горячая вода, свет) и "Киевгаза" нужно оплачивать по отдельным счетам, которые придут от исполнителей этих услуг. Чтобы не было путаницы, на подъездах будут развешены объявления с детальными разъяснениями", — подчеркнул Пантелеев.

Мнение

Экс-министр топлива и энергетики, председатель набсовета "Киевэнерго" Иван Плачков считает, что после путаницы с платежками ГИВЦ должен немедленно перевести деньги в "Киевэнерго", сделать сверку с компанией и подтвердить людям, что средства перечислены.

Он подчеркнул, что платить за коммунальные услуги нужно лишь компаниям-поставщикам, с которыми уже заключен напрямую соответствующий договор.

"С "Киевэнерго" есть договор на тепловую энергию, есть с владельцами квартир. Поэтому оплату надо производить по договорам напрямую с той компанией, с которой заключен этот договор. Я хочу спросить: у кого-то есть какой-то договор с ГИОЦ? Как можно платить какому-то юрлицу, с которым нет никакого договора? Если нет договора, то нет ответственности по этим платежам. А вдруг эти деньги потеряются? И люди будут искать, спрашивать у ГИОЦ: почему вы эти деньги не перечислили "Киевэнерго"? Второй вопрос: ГИОЦ не имел права делать платежки с начислениями, потому что нарушается закон о конфиденциальности информации. Никто не должен знать, сколько, например, я плачу за квартиру или за электроэнергию, или за тепло, это мое личное дело, и эта информация должна быть закрыта от соседей. Это международная практика, эта информация защищена законом", — отметил Плачков.

По его мнению, в возникшую ситуацию должна вмешаться КГГА, так как ГИОЦ — это структура мэрии, и все деньги должны быть перечислены "Киевэнерго".