Для замены водопроводных сетей нужно еще больше поднять тариф - эксперт

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Суммы в платежках киевлян снова увеличатся. На этот раз подорожает холодная вода. Такое решение недавно приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Сейчас на холодное водоснабжение и водоотведение действует тариф в размере 12 грн. 35 коп. за 1 кубометр воды. После подорожания за 1 кубометр придется оплатить 13 грн. 65 коп. Причинами такого роста цен в Нацкомиссии назвали необходимость повысить зарплату сотрудникам КП "Киевводоканал", а также рост расходов на уплату налогов и сборов.

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал в какой состоянии находятся водопроводные сети в столице.

"Мы, фактически, доживаем на том оборудовании, которое было еще заложено во времена СССР, с небольшими заменами. Конечно, стоимость этих работ также не дешевая. И, к сожалению, мы не видим какого-то прогресса в том, чтобы улучшалась наша вообще система сетей. Мы видим постоянно происходят аварии, возникают определенные проблемы, и для того, чтобы, например, заменить за непродолжительное время все сети, которые уже фактически исчерпали свой ресурс, нужно еще больше увеличивать тарифы. Конечно, на это, насколько я понимаю, НКРЭ не может пойти, потому что это значительное подорожание тарифа. И не забываем также, что подорожание тарифа также приводит к тому, что потребители начинают экономить и потреблять меньше, что влечет за собой опять же подорожание тарифа. При меньшем потреблении увеличиваются расходы, и тариф опять же растет", — отметил экспрет.

Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены газа для населения и связанный с этим рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи (по текущему курсу с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.

Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.