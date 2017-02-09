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    Экономика

    АМКУ оштрафовал "Киевэнерго" на 18 млн грн

    (обновлено: )11810
    Коллегия комитета АМКУ установила, что "Киевэнерго" создавал препятствия для доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу, в частности компаниям "ЭК Энолл" и "Карбон", на рынок поставки электрической энергии.
    Киевэнерго в Киеве
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал столичную теплопоставляющую компанию "Киевэнерго" на 17,959 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке передачи (распределения) электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории города Киева, сообщает пресс-служба АМКУ.

    Авдеевка
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    Коллегия комитета АМКУ установила, что "Киевэнерго" создавал препятствия для доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНТ), в частности компаниям "ЭК Энолл" и "Карбон", на рынок поставки электрической энергии.

    "ПАО "Киевэнерго" ограничивало ПНТ в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в городе Киеве, в частности путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии", — сказано в сообщении.

    За это нарушение на "Киевэнерго" наложен штраф в размере 17 958,9 тыс. грн.

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    Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал крупнейшего дистрибьютора сигарет на 431 млн грн.

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