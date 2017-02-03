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    Повышение тарифов для небытовых потребителей повлияет на инфляцию – Жалило

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (439)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал, как повышение тарифов для предприятий повлияет на население.
    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило
    УНИАН

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. На этой неделе произошло очередное повышение тарифов. С 1 февраля в Украине подорожал газ на 22% и свет на 3%, но не для бытовых потребителей, а для предприятий, например, для промышленности.

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    Как это отразится на украинцах, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

    "Дело в том, что в Украине у нас долгое время было так называемое субсидирование, когда за счет различных тарифов у производственных потребителей и у физических людей, домохозяйствах происходило перемещение средств, то есть одни дотировали других, совершенно другие соотношения были в разные периоды времени. Сейчас тренд таков, что пытаются это все выровнять. Почему, возможно, у производственных потребителей тарифы могут быть выше? Просто у них большие объемы потребления, а большие объемы потребления требуют иной технологии поставки газа, электричества и т.д. То есть здесь совсем другие технологии. Поэтому, конечно, что у них должны быть дороже. А как почувствуют люди? Ясно, что не могут не почувствовать, потому что это все входит в себестоимость, поэтому так или иначе это повлияет. Это повлияет на расходы этих предприятий, значит, на цены того, что они производят, соответственно, на инфляцию", — отметил эксперт.

    Напомним, вслед за подорожанием газа с 1 февраля украинским промышленникам повысили тарифы на электроэнергию. Рост цен на электричество стал причиной повышения тарифов на воду. Только в столице ее стоимость поднялась на 30%.  

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