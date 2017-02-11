В Донбассе погибли девять мирных жителей, более 40 ранены – ОБСЕ

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что в Донбассе с 29 января по 9 февраля погибли девять мирных жителей, более 40 получили ранения.

"За период с 29 января по 9 февраля мы подтвердили 50 случаев ранения гражданского населения, 9 из них со смертельным исходом", — сказал Хуг.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.