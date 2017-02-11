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    Политика

    Число нарушений прекращения огня в Донбассе значительно снизилось - Хуг

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (718)

    (обновлено: )1002
    По словам первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александра Хуга, число нарушений прекращения огня по-прежнему остается неприемлемо высоким.
    Александр Хуг. Архивное фото
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Количество нарушений прекращения огня в Донбассе значительно снизилось за последние дни, однако по-прежнему остается неприемлемо высоким.

    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ. Видео
    Канал Военного ТВ Украины на Youtbe
    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ

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    Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

    Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг планирует посетить Донецк и Луганск 11 и 12 февраля, цель визита – решение вопросов, связанных с устойчивым прекращением огня на Донбассе, также он попросил встречи с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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