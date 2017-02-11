ОБСЕ зафиксировала 460 обстрелов в Донбассе - Хуг

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы миссии в Украине Александр Хуг сообщил, что СММ ОБСЕ с полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

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"С полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня", — сказал он. Хуг также отметил, что в луганском регионе миссия зафиксировала за тот же период 55 нарушений.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что количество нарушений прекращения огня в Донбассе значительно снизилось за последние дни, однако по-прежнему остается неприемлемо высоким.