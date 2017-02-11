наверх
11.02.201720:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    ОБСЕ зафиксировала 460 обстрелов в Донбассе - Хуг

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (720)

    (обновлено: )98
    Как сообщил первый заместитель главы миссии в Украине Александр Хуг, в луганском регионе миссия зафиксировала с полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля 55 нарушений.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы миссии в Украине Александр Хуг сообщил, что СММ ОБСЕ с полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ. Видео
    Канал Военного ТВ Украины на Youtbe
    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ

    Читайте также: Повышение тарифов убивает экономику. Устенко о недореформах в Украине

    "С полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня", — сказал он. Хуг также отметил, что в луганском регионе миссия зафиксировала за тот же период 55 нарушений.

    Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что количество нарушений прекращения огня в Донбассе значительно снизилось за последние дни, однако по-прежнему остается неприемлемо высоким.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования "Центр"
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе