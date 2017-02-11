МИД Литвы: выборы в Донбассе пока невозможны

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что выборы в Донбассе не могут быть проведены до возвращения Киеву контроля над территориями.

"Конечно, не может быть выборов при оккупации. Я не знаю такой ситуации, не вижу никакой логики, поскольку выборы не должны быть ради выборов, они должны быть для того, чтобы как-то уменьшить напряженность, добавить предсказуемости, стабильности в ситуации", — заявил Линкявичус в эфире телеканала "112 Украина".

Он также предположил, что если минские соглашения полностью зайдут в тупик, то возможен какой-либо другой формат по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее посол Германии в Киеве Эрнст Райхель в интервью украинским СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", допустив, что они могут пройти и до возвращения Киеву полного контроля над территориями.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.