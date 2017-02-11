ВСУ заявляют о 63 обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. ВСУ заявляют, что за минувшие сутки ополченцы 63 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе.

"В общем зафиксировано 63 обстрела. Потерь среди наших военных нет", — говорится в сообщении пресс-центра силовиков в Facebook в субботу.

По заявлениям силовиков, на мариупольском направлении ополченцы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Гнутово, Павлополь, Широкино и Водяное, а в районе Красноговороки была применена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град, танки и минометы различных калибров.

По данным пресс-центра, на донецком направлении под огнем оказались Авдеевка, Невельске, Опытное, Новгородское, Луганское, Верхнеторецкое и Зайцево. Сообщается, что по этим населенным пунктам удары наносились из крупнокалиберных минометов, гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

Кроме этого, заявляют силовики, нарушения зафиксированы и на луганском направлении в районе Крымского и Новозвановки. По их утверждениям, здесь использовались крупнокалиберные минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.