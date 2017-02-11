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    ВСУ заявляют о 63 обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (715)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении под огнем оказались Авдеевка, Невельске, Опытное, Новгородское, Луганское, Верхнеторецкое и Зайцево.
    Ситуация в Авдеевке
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. ВСУ заявляют, что за минувшие сутки ополченцы 63 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе.

    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ. Видео
    Канал Военного ТВ Украины на Youtbe
    Промзона Авдеевки снова под обстрелами - ВСУ

    "В общем зафиксировано 63 обстрела. Потерь среди наших военных нет", — говорится в сообщении пресс-центра силовиков в Facebook в субботу.

    По заявлениям силовиков, на мариупольском направлении ополченцы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Гнутово, Павлополь, Широкино и Водяное, а в районе Красноговороки была применена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град, танки и минометы различных калибров.

    По данным пресс-центра, на донецком направлении под огнем оказались Авдеевка, Невельске, Опытное, Новгородское, Луганское, Верхнеторецкое и Зайцево. Сообщается, что по этим населенным пунктам удары наносились из крупнокалиберных минометов, гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

    Кроме этого, заявляют силовики, нарушения зафиксированы и на луганском направлении в районе Крымского и Новозвановки. По их утверждениям, здесь использовались крупнокалиберные минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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