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    В зоне АТО зафиксированы 10 тыс обстрелов за один день - замгенсека НАТО

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (686)

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    Заместитель генсекретаря Роуз Гетемюллер уточнила, что НАТО призывает все стороны конфликта соблюдать обязательства, а Россия "несет особенную ответственность в этом отношении".
    Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
    AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. На минувшей неделе ОБСЕ зарегистрировала более 10 тысяч нарушений перемирия за один день в Донбассе, НАТО глубоко обеспокоена эскалацией конфликта, заявила заместитель генсекретаря альянса Роуз Гетемюллер.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    Выступая перед журналистами после переговоров с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, она отметила, что в среду вечером состоялось внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО для обсуждения нынешней ситуации.

    "Мы глубоко обеспокоены недавним ростом насилия. Соглашение о прекращении огня нарушается почти каждый день, но на прошлой неделе ОБСЕ зарегистрировала более 10 тысяч нарушений перемирия за один день, в том числе с использованием тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями", — сказала Гетемюллер.

    Она заявила, что "призывает все стороны соблюдать обязательства". "Россия несет особенную ответственность в этом отношении", — заявила замгенсека альянса.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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