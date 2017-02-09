В зоне АТО зафиксированы 10 тыс обстрелов за один день - замгенсека НАТО

AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. На минувшей неделе ОБСЕ зарегистрировала более 10 тысяч нарушений перемирия за один день в Донбассе, НАТО глубоко обеспокоена эскалацией конфликта, заявила заместитель генсекретаря альянса Роуз Гетемюллер.

Выступая перед журналистами после переговоров с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, она отметила, что в среду вечером состоялось внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО для обсуждения нынешней ситуации.

"Мы глубоко обеспокоены недавним ростом насилия. Соглашение о прекращении огня нарушается почти каждый день, но на прошлой неделе ОБСЕ зарегистрировала более 10 тысяч нарушений перемирия за один день, в том числе с использованием тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями", — сказала Гетемюллер.

Она заявила, что "призывает все стороны соблюдать обязательства". "Россия несет особенную ответственность в этом отношении", — заявила замгенсека альянса.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.