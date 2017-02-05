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    Штаб АТО: за сутки ополченцы открывали огонь более полусотни раз

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (593)

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    По заявлениям военных, ополченцы вдвое уменьшили количество обстрелов позиций силовиков. Между тем ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях.
    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Военные заявили о 51 обстреле их позиций в Донбассе за прошедшие сутки.

    "За прошедшие сутки 4 февраля… В общем зафиксирован 51 обстрел. Один наш военный ранен, один — травмирован", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    ООН: в помощи на востоке Украины нуждаются 3,8 млн. человек
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    Донбасс: в помощи нуждаются 3,8 млн человек

    По заявлениям военных, ополченцы вдвое уменьшили количество обстрелов позиций украинских силовиков. Между тем ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — мариупольском, луганском и донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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