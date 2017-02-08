Штаб АТО обвинил противника в обстрелах по всем направлениям

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали 89 обстрелов своих позиций в зоне АТО за прошедшие сутки, трое военнослужащих ранены.

"За минувшие сутки 7 февраля… В общем, зафиксировано 89 обстрелов. Трое наших военных ранены, трое — травмированы", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В частности, по данным силовиков, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — мариупольском, луганском и донецком.

На донецком направлении из 152 и 122-миллиметровой артиллерии противник обстрелял Луганское, сообщили в штабе АТО. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстрелам подверглись Авдеевка, Опытное, Троицкое, Каменка, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по украинским позициям огонь вел танк, по Луганском и Верхнеторецком — БМП.

Согласно сообщению, на мариупольском направлении — из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалик и Гнутово. Из минометов огонь велся по Новотроицком, из гранатометов и стрелкового оружия — по Водяному, Павлополю, Лебединском, Широкино и Березовом.

На луганском направлении, добавили силовики, противник обстреливал позиции в районе Крымского из 122-миллиметровой артиллерии. Из минометов — Троицкое, Крымское, Попасная, Новозвановка, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Новозвановка и Новоалександровка.

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В конце января ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.