Ополченцы обстреляли Марьинку из артиллерии - штаб АТО

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Позиции военных в Донбассе за сутки подверглись 82 обстрелам, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В общем зафиксировано 82 обстрела. Потерь среди наших военных нет", — говорится в сообщении в Facebook.

По данным пресс-центра, на донецком направлении из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески и другие населенные пункты. На луганском направлении из артиллерии калибрами 122 и 152 миллиметров обстреливались Новотошковское и Крымское, из минометов — Малиновое, из гранатометов и стрелкового оружия — Катериновка, Попасная и другие населенные пункты, сообщили в пресс-центре.

Как заявили силовики, на мариупольском направлении под огонь артиллерии попали Марьинка, Лебединский и Широкино. Сообщается, что Широкино и Гнутово обстреливались из минометов, а Водяное, Павлополь — из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.