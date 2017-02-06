Во Львовской области нашли мертвым экс-бойца АТО

Нацполиция Киева

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Демобилизованный участник АТО найден мертвым в селе Нижний Туров Львовской области, сообщил глава Турковской РГА Александр Лабецкий.

Ранее сообщалось, что Тарас Маецкий еще 8 января вышел из дома и не вернулся. Были предприняты меры по его поиску.

"Односельчане нашли демобилизованного участника АТО Тараса мертвым в родном селе под снегом", — написал Лабецкий на своей странице в Facebook.

На данный момент причина смерти не уточняется.

Напомним, на железнодорожном вокзале Киева нашли мертвым участника АТО Сергея Васильева, который ехал в отпуск в Винницу.