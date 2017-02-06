наверх
06.02.201711:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львовской области нашли мертвым экс-бойца АТО

    (обновлено: )16430
    По предварительной информации, Тарас Маецкий 8 января вышел из дома и не вернулся. Односельчане нашли тело экс-бойца АТО в родном селе под снегом. На данный момент причина смерти не уточняется.
    Полиция. Архивное фото
    Нацполиция Киева

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Демобилизованный участник АТО найден мертвым в селе Нижний Туров Львовской области, сообщил глава Турковской РГА Александр Лабецкий.

    Тюрьма
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
    Благодаря "закону Савченко" убийцы и насильники гуляют на свободе

    Ранее сообщалось, что Тарас Маецкий еще 8 января вышел из дома и не вернулся. Были предприняты меры по его поиску.

    "Односельчане нашли демобилизованного участника АТО Тараса мертвым в родном селе под снегом", — написал Лабецкий на своей странице в Facebook.

    На данный момент причина смерти не уточняется.

    Напомним, на железнодорожном вокзале Киева нашли мертвым участника АТО Сергея Васильева, который ехал в отпуск в Винницу.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Ткачук
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Представитель Украины в рабочей подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Донбасс: блокада и пиар