Обстановка в зоне АТО критическая, перемирие не соблюдается - МО

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Ситуация в зоне проведения АТО продолжает оставаться сложной, заявил в субботу на брифинге в Киеве спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"Ситуация в районе АТО остается критической — противник вчера совершил более 100 атак на позиции сил антитеррористической операции", — сказал Мотузяник.

Он, в частности, отметил, что так называемое "перемирие" в районе Авдеевки длилось всего 4 часа, после чего ополченцы снова начали обстрелы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.