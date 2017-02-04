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    Штаб АТО: 115 обстрелов за сутки, трое военных погибли

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (570)

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    По данным штаба, на донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", ополченцы вели огонь по Галициновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов били по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево.
    Украинские военные на окраинах Авдеевки
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Донбассе за сутки ополченцы 115 раз обстреляли украинские позиции, в результате трое бойцов погибли, семеро ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО

    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri
    The Guardian: конфликт на Донбассе - испытание для Трампа

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    Сообщается, что на донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", ополченцы вели огонь по Галициновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов били по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому неоднократно вели огонь танки. Из стрелкового оружия открывали огонь по Зайцево. 

    По данным штаба, на мариупольском направлении из "Градов", 152- и 122-миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120- и 82-миллиметровых минометов ополченцы обстреливали Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалык. Из гранатометов – Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяномуу и Лебединскому – БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкино – БМП и танк. 

    Также сообщается, что на луганском направлении ополченцы из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Крымскому и Катериновке. По Станице Луганской и Валуйскому применяли гранатометы и стрелял снайпер. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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