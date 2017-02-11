Хуг призвал отвести вооружение в Донбассе

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе отвести вооружение.

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"Так называемая ДНР уже согласилась отвести вооружения, это прописано в минских соглашениях. Мы способствуем диалогу для того, чтобы техника была отведена… и мы приглашаем все стороны — ДНР, ЛНР и Украину связываться с нами, чтобы стороны смогли отвести вооружения и осуществить то, о чем давно договаривались", — сказал он.

Ранее первый заместитель главы миссии в Украине Александр Хуг сообщил, что СММ ОБСЕ с полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня в Донбассе.