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    Тарута: блокада железной дороги в Донбассе – это обман украинцев

    Тема:

    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (272)

    (обновлено: )1558204
    Как отмечает Тарута, инициаторы блокады ж/д сообщения обманывают украинцев, заявляя, что так препятствуют контрабанде, но контрабанда не перемещается по железной дороге.
    Сергей Тарута
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Блокада железнодорожного сообщения с Донбассом является преступлением и совершается ради политического пиара. Об этом сообщил экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута во время посещения Мариуполя.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский о блокаде Донбасса, дефиците угля и Армагеддоне

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    "Депутаты, которые сегодня блокируют, хотят получить себе пиар, пиар ценой того, что будут остановлены заводы, в том числе пострадает Мариуполь, и начнутся веерные отключения по всей Украине. Более того, они извращают факты, говорят, что борются с тем, что это может финансировать терроризм, не говоря правду украинскому населению, что деньги от реализации продукции предприятий, которые находятся на оккупированной территории и работают в рамках существующих правил, которые утверждены тем же Советом национальной безопасности, Кабинетом министров, эти деньги не поступают на ту территорию, эти деньги все поступают в банковскую систему, которая находится на территории Украины. И никаких взаимоотношений живыми деньгами там не происходит", — сообщил Тарута.

    По словам Таруты, инициаторы блокады железнодорожного сообщения обманывают украинцев, поскольку заявляют, что блокадой препятствуют контрабанде, однако контрабанда не перемещается по железной дороге.

    Ранее директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов заявил, что блокирование железнодорожных сообщений в Донбассе грозит потерей рабочих мест для работников предприятий и усугубит экономическую ситуацию в Украине.

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