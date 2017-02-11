Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании новой украинской ракеты, предназначенной для поражения наземных целей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", — отметил президент и опубликовал видео с испытаниями нового вооружения.

Он отметил, что ракета прошла успешные испытания. Во время их прохождения экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.

"Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", — добавил президент.

Ранее первый заместитель главы сенатского комитета по безопасности Франц Клинцевич не исключил "эксцессов исполнителей" и других случайностей в ходе украинских ракетных учений в Херсонской области, в ходе которых ракеты вдруг могли бы залететь на территорию Крыма.