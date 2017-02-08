Хроника 7 февраля: гибель "Гиви", скандал с послом ФРГ, Савченко без "РУНЫ", а Ляшко - без визы

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 7 февраля, Кабмин понизил соцнормативы на тепло, свет и газ, общественная платформа "РУНА" заявила о прекращении сотрудничества с нардепом Рады Надеждой Савченко, а депутат Олег Ляшко Ляшко остался без американской визы. Также накануне в Киеве разгромили выставку художника Давида Чичкана посвященную последствиям Майдана. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Аброськин объявил о прекращении железнодорожной блокады близ Бахмута

Накануне начальник управления Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей в районе Бахмута. По его словам новых попыток блокирования движения автомобильного и железнодорожного транспорта не зафиксировано. Однако позже внефракционный нардеп Владимир Парасюк заявил, что блокирование железной дороги вблизи города Бахмут в Донецкой области продолжается. "Мы не только продолжаем стоять, штаб блокады сейчас планирует, какая следующая железнодорожная ветка будет заблокирована", — написал депутат на странице в Facebook.

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Погиб один из командиров ДНР "Гиви"

Представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил о гибели командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви". "Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса", — заявил представитель оборонного ведомства. Ранее "Гиви" был объявлен в розыск Министерством внутренних дел Украины.

МИД вызвал посла ФРГ в связи с его заявлениями по Донбассу

Министерство иностранных дел попросило посла Германии в Киеве Эрнста Райхеля объяснить его заявления по урегулированию конфликта на Донбассе. Ранее Райхель заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", и не обязательно тогда, когда "на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов парламента, заявивших, что такая позиция не соответствует минским соглашениям.

ДНР представила план урегулирования ситуации на Донбассе

Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) представило поэтапный план урегулирования обстановки в Донбассе, согласованный в том числе с ОБСЕ, сообщают местные СМИ, ссылаясь на оперативный штаб командования республики. Поэтапный план включает пять пунктов, один из которых — "незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения". Помимо этого свой план мирного урегулирования конфликта на Донбассе под названием "Три основы" предложил внефракционный депутат Верховной рады Сергей Тарута.

Кабмин понизил соцнормативы на пользование услугами ЖКХ с 1 мая

Кабинет министров понизил социальные нормативы на пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами, что являлось одним из условий МВФ для получения Украиной следующего транша кредита. Уменьшены социальные нормы потребления газа, также снижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета. Однако решение Кабмина не предусматривает осуществления перерасчета размеров действующих размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Порошенко подписал закон об отчислении 5% ренты за пользование недрами

Президент Петр Порошенко подписал закон об отчислении в местные бюджеты части рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата, сообщила во вторник пресс-служба главы государства. Верховная Рада приняла закон об отчислении в местные бюджеты части ренты за пользование недрами 20 декабря 2016 года. Раньше вся рента за пользование недрами шла в государственный бюджет.

Активисты пикетировали Администрацию Порошенко

Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" во вторник митинговали под стенами Администрации президента в Киеве. Участники акции перед въездом в АП установили памятник "лгуну с большим носом", на который повесили бумажки с фамилиями пойманных на взятках судей, отпущенных из зала суда. Как отмечают сами активисты, протест призван привлечь внимание общества ко "лжи президента, который пообещал, что благодаря судебной реформе судейская неприкосновенность отменяется".

"РУНА" и Савченко разорвали отношения из-за разногласий

Общественная платформа "РУНА" заявила о решении прекратить сотрудничество с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко из-за разногласий. В конце декабря 2016 года Савченко объявила о создании движения "РУНА", целью которой будет построение в Украине децентрализованного унитарного государства. Она заявляла, что организация не будет политической. Позже Савченко заявила, что созданная ею общественная платформа "РУНА" со временем станет политической.

Ляшко аннулировали 10-летнюю визу в США

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что ему аннулировали визу в США, депутат связывает это с его политическими требованиями. "Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияло на решение отменить визу", — написал Ляшко в соцсетях. Госдепартамент США пока не комментирует заявления лидера "Радикальной партии".

Вкладчики обанкротившегося банка перекрыли улицу Грушевского в Киеве

Вкладчики банка "Михайловский" во второй половине дня во вторник перекрыли улицу Грушевского в Киеве. До этого вкладчики обанкротившегося банкапикетировали Верховную Раду. Люди требовали от президента вернуть обещанные вклады. Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка.

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"Белавиа" согласовала с Киевом компенсацию за возврат самолета

Компания "Белавиа" урегулировала с украинской стороной вопрос о компенсации потерь из-за возврата самолета в аэропорт после вылета, сообщил гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров. Украинские власти 21 октября вернули в Киев самолет под угрозой поднять истребители. После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы сняли пассажира, гражданина Армении. Белоруссия заявила протест и вручила ноту Украине в связи с принудительным возвращением в Киев белорусского самолета.

Киевские власти собираются забрать землю у посольства РФ

Депутаты согласовали расторжение договора аренды для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине. Решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил, что указанные участки были предоставлены в 1998 году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды — нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.

В Киеве разгромили посвященную последствиям Майдана выставку Чичкана

В Киеве радикалы разгромили выставку художника Давида Чичкана, экспозиция которого под названием "Утраченные возможности" была посвящена последствиям "Евромайдана". Нападавшие успели скрыться, испортив все работы до приезда полиции. По словам сотрудников Центра визуальной культуры, где и проходила выставка, нападавшие оделись так, как одеваются участники ультраправых группировок.

Шотландский парламент проголосовал против запуска Brexit

Шотландский парламент во вторник проголосовал против запуска процедуры выхода Великобритании из ЕС, подтвердив, что Шотландия остается проевропейским регионом. Голосование не будет иметь никаких последствий, потому что Верховный суд недавно постановил, что для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора британскому правительству нужно лишь одобрение британским парламентом соответствующего законопроекта.