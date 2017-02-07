Последствия обстрелов Киевского района Донецка

ВСУ возобновили обстрел Донецка, по городу уже выпущено более 50 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"Силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию по жилому массиву Донецка. Выпустив с 16.10 более 50 снарядов по городу из запрещенных Минском вооружений, несмотря на полное соблюдение режима прекращения огня с нашей стороны", — заявил Басурин.
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По его словам, обострение ситуации в Донбассе может быть связано с итогами разговора президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.
"Все это нужно, чтобы попытаться обвинить в своих преступлениях непризнанные республики и Российскую Федерацию для выманивания у Запада новых денежных средств на развитие собственного бизнеса, построенного на крови простого украинского народа", — добавил Басурин.
Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.