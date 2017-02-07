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    Последствия обстрелов Киевского района Донецка

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (646)

    238
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Здание, поврежденное в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Ситуация в Донецке
    Женщина у разрушенного здания в районе автостанции "Мотель" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Следы от разорвавшихся боеприпасов на поле на окраине Донецка.
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    Ситуация в Донецке
    Разбитые в результате обстрелов оконные стекла на свалке в Киевском районе Донецка.
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    Ситуация в Донецке
    Строение, поврежденное в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Мужчина у навеса над кухней на улице в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Мужчины у разрушенного здания в районе автостанции "Мотель" в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Здание, поврежденное в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка
    Здание, поврежденное в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Здание, поврежденное в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Мужчина заделывает балкон пленкой в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Женщина у входа в поврежденное в результате обстрелов здание в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Местный житель в магазине Киевского района Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Женщина кормит собак в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Женщина в подъезде жилого дома в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Жители Киевского района Донецка набирают техническую воду на пожарной станции в Донецке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Местный житель в поврежденном в результате обстрелов здании в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Местный житель в поврежденном в результате обстрелов здании в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Здание, поврежденное в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Донецке
    Мужчина на окраине Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Женщина у разрушенного здания в районе автостанции "Мотель" в Донецке.

    ВСУ возобновили обстрел Донецка, по городу уже выпущено более 50 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

    "Силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию по жилому массиву Донецка. Выпустив с 16.10 более 50 снарядов по городу из запрещенных Минском вооружений, несмотря на полное соблюдение режима прекращения огня с нашей стороны", — заявил Басурин.

    Читайте также: Жители Донбасса приходят в себя после последних кошмарных дней

    По его словам, обострение ситуации в Донбассе может быть связано с итогами разговора президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

    "Все это нужно, чтобы попытаться обвинить в своих преступлениях непризнанные республики и Российскую Федерацию для выманивания у Запада новых денежных средств на развитие собственного бизнеса, построенного на крови простого украинского народа", — добавил Басурин.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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