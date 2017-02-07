Савченко уснула на заседании Рады - СМИ

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, уснула на заседании Верховной рады, сообщило во вторник украинское издание "Страна".

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"Сегодня во время заседания Верховной Рады депутатам было не до работы. Лидер ВО (всеукраинского объединения) "Батькивщина" Юлия Тимошенко показывала фотографии своей внучки Евы, а нардеп (народный депутат) Надежда Савченко и вовсе уснула на рабочем месте", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, внефракционный депутат Савченко во время заседания украинского парламента боролась со сном, но тщетно. Выступающие депутаты не дали Савченко поспать и она вздремнула всего лишь пару минут.

Как сообщалось ранее, на заседании Рады Юлия Тимошенко показала депутату фотографии своей внучки Евы.