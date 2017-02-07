"РУНА" и Савченко разорвали отношения из-за разногласий

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Общественная платформа "РУНА" заявила о решении прекратить сотрудничество с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко из-за разногласий.

В конце декабря 2016 года Савченко объявила о создании движения "РУНА", целью которой будет построение в Украине децентрализованного унитарного государства. Она заявляла, что организация не будет политической. Позже Савченко заявила, что созданная ею общественная платформа "РУНА" со временем станет политической.

На сайте организации указано, что общественная платформа "РУНА" начала свою работу в начале 2015 года, недавно она объединилась с Савченко для совместной деятельности.

"Мы пришли к взаимному решению, что по причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы, гражданская платформа "РУНА" и Надежда Савченко прекращают активное сотрудничество. Хотим искренне поблагодарить Надежду за пусть и недолгое, но плодотворное сотрудничество", – говорится в сообщении на сайте организации.

Также на сайте указано, что не исключается вероятность дальнейшей совместной работы над определенными проектами.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.