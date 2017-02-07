В Киеве разгромили посвященную последствиям Майдана выставку Чичкана

Центр визуальной культуры

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Киеве радикалы разгромили выставку художника Давида Чичкана, экспозиция которого под названием "Утраченные возможности" была посвящена последствиям "Евромайдана", сообщает издание "Громадское радио" со ссылкой на сотрудников Центра визуальной культуры, где и проходила выставка.

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"В Киеве радикалы разгромили выставку художника левых сил… Сегодня во второй половине дня на выставку ворвалась куча людей спортивного телосложения с закрытыми лицами, они испортили все картины экспозиции", — говорится в сообщении.

Указывается, что нападавшие успели скрыться, сокрушив все работы до приезда полиции, сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы.

Согласно сообщению, "нападавшие оделись так, как одеваются участники ультраправых группировок".

Центр визуальной культуры Радикалы разгромили посвященную последствиям "майдана" выставку в Киеве

Центр визуальной культуры Радикалы разгромили посвященную последствиям "майдана" выставку в Киеве

Давид Чичкан — художник, анархо-коммунист, живет и работает в Киеве. Выставка "Утраченные возможности" была посвящена ситуации после Майдана в Украине.