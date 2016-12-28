В Киеве открыли Афон в миниатюре и выставку редких святынь

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры открылась выставка "Благословение Святой Горы Афон", на которой представлены уникальные трехмерные изображения монашеской республики и Великой лавры, аналога которым не существует, а также редкие святыни, сообщает Центр информации УПЦ.

Организаторы посвятили выставку 1000-летию духовных связей Украины с Афоном.

На выставке представлены списки афонских чудотворных образов, которые отправлялись в Украину как благословение Святой Горы. Также афонская художественная традиция – кресты и иконы XVI-XVIII века. Кроме того, мемориальные вещи исследователей Афона разных времен, древние гравюра, карта, фотографии, книги и многое другое. В частности, реликвии преподобного Гавриила Афонского — основателя афонского Ильинского подворья в Одессе — его прижизненная фотография, посох, погребальний крест.

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Подробнее о трехмерных макетах Афона и Великой лавры рассказал исполнительный директор фонда Андрей Ус.

"Многие Люди спрашивают нас об Афоне, и что там находится. Для лучшего визуального понимания мы создали Гору Афон, размером 2,5 на 1 метр и отдельно — первый монастырь, основанный на Афоне – это лавра святого Афанасия, или Великая лавра. Надеемся прикосновение к украино-афонскому наследию даст еще один толчок для духовного обогащения нашего народа", — сказал Андрей Ус.

По мнению главы отдела по делам молодежи УПЦ епископа Ионы (Черепанова), побывать на выставке полезно тем, кто не попадет на Афон.

Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", Музей "Православная Украина" (Синодальный отдел УПЦ "Православие и культура"), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

Выставка продлится до 20 апреля 2017 года.