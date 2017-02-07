Игра на нервах. В Украине заговорили о введении военного положения

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

За последние два года в период обострения ситуации в Донбассе представители власти и политики уже не раз говорили о возможности введения военного положения. Не стало исключением и нынешнее январское обострение.

На этот раз заговорили о возможном введении военного положения нардеп от БПП Ирина Луценко и председатель фракции Игорь Грынив.

Хотя, по мнению Грынива, это возможно, но скорее всего, не будет. "Это (введение военного положения, — ред.) возможно, но это возможно уже два года. Два года мы говорили о ситуации, когда придется вводить военное положение. Это не от хорошей жизни вводится такое положение… Как эксперт, считаю, что, скорее всего, этого не будет", — цитирует его "112 Украина".

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По словам Луценко, такой сценарий рассматривается при продолжении обострения ситуации в Донбассе. "Если такое обострение будет продолжаться длительный период и это будет грозить экологической безопасности, гуманитарной безопасности и мы увидим, что Путин серьезно настроен наступать по всем фронтам, мы допускаем введение военного положения. Это локальная ситуация, ее удалось удержать", — заявила она в понедельник, 6 февраля.

Вместе с тем политик уточнила, что украинская власть не может назвать часть территории Донбасса оккупированной и отказаться от поставок антрацитового угля. "По одной простой причине: мы несем ответственность за восток Украины, за граждан Украины, которые там не держат оружия", — сказала нардеп.

Не исключил возможности введения военного положения и глава МИД Украины Павел Климкин. "Военное положение в случае дальнейшего ухудшения состояния с безопасностью я не исключаю", — сказал Климкин.

При этом еще 3 февраля замглавы администрации президента Константин Елисеев заявлял, что введение военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается. "На сейчас пока что этот вариант (введение военного положения в связи с обострением ситуации в Донбассе — ред.) не обсуждается… Все будет решаться, конечно, коллективным способом, есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующие решения", — говорил Елисеев.

Примечательно, что с инициативой введения военного положения 6 февраля выступила и главный конкурент президента Петра Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она призвала принять законопроект об оккупированных территориях, ввести военное положение хотя бы в Донецкой и Луганских областях, а также прекратить торговлю с ЛДНР.

"Я неделю работала в США и приняла участие в десятках важных для Украины встреч. Но какой вопрос задают на всех этих встречах? Первый вопрос: вы говорите о войне? Вы говорите, что война сегодня, по сути, уничтожает Украину? Покажите хоть один документ, где война названа войной, где объявлены территории, где есть внешний агрессор, оккупированными. Они говорят, что вы сами дезориентируете практически весь мир, говоря о том, что здесь не война, а просто терроризм отдельных структур, которые действуют на востоке", — заявила Тимошенко на заседании согласительного совета.

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По ее словам, Киев ведет политику двойных стандартов и потребовала "прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями". Самым важным она считает то, как это будет воспринимать новая власть в США и Запад в целом.

Следует отмтеить, что такие заявления Тимошенко прозвучали после недавнего ее неофициального визита в США, где она встретилась с новоизбранным президентом Дональдом Трампом.

Реакция России

В то же время в Госдуме РФ заподозрили Тимошенко в попытке поднять таким образом свой политический рейтинг.

"Я думаю, что идет борьба между политическими элитами в части возможного передела власти на Украине. Очевидно, что согласованности действий у них нет, но каждый пытается себя проявить в свете, выгодном не для украинского народа, а для Запада", — заявил Lenta.ru зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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По его мнению, многих украинских политиков, в том числе Тимошенко, не волнуют интересы сограждан.

"Я убежден, что народ Украины не хочет введения боевых действий, потому что будут соответствующие жертвы. Если кто-то думает, что эти жертвы будут только со стороны ЛНР и ДНР, то они глубоко ошибаются", — подчеркнул парламентарий.

Уже не впервой

Призывы о введении военного положения в Украине звучат периодически. Как отмечают эксперты, возможно, цель в данном контексте — отвернуть внимание от происходящего в стране.

В то же время, если обратиться к букве закона, то ввести военное положение не так уж просто. В соответствии с украинским законодательством (Конституция Украины и ЗУ "Про правовой режим военного положения") предложение о введении военного положения на рассмотрение президента подает СНБО. Президент принимает решение, издает специальный указ и подает его на утверждение в Раду. В течении двух дней депутаты должны собраться и принять соответствующий закон. Потом официальное опубликование и только после этого указ вступает в силу.

Но главное в другом — военное положение запрещает изменение Конституции, проведение любых форм выборов, референдумов, проведение митингов, массовых собраний и акций. Поэтому это еще и ограничение свободы слова, поскольку военное командование получает полномочия по контролю над издательствами, телерадиоорганизациями и даже театрами.