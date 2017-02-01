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    Политика

    Савченко заявила, что имеет несколько планов по возврату Донбасса

    (обновлено: )16710
    Народный депутат Надежда Савченко отметила, что о своих планах она сообщала как европейским политикам, так и силовым структурам и политикам Украины.
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что у нее есть конкретный пошаговый план по возвращению Донбасса, причем "не один".

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    "Но у меня нет возможностей, недостаточно власти. Все свои планы я доносила политикам, нашим силовикам, силовым структурам, европейским политикам, предлагала ими воспользоваться. Предлагала много выходов из ситуации", — сказала Савченко в интервью изданию "Новое время", опубликованном в среду. Она добавила, что у нее есть пошаговый план и по Крыму, но она пока не будет его разглашать.

    Ранее Надежда Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко "врагом народа". По ее словам, она будет бороться с Порошенко "всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически".

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    В украинской политике разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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