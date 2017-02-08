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    Нападение на выставку Чичкана в Киеве: кадры с камеры наблюдения

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    По данным СМИ, во вторник во второй половине дня на выставку ворвались люди спортивного телосложения. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения у входа на выставку.
    канал Olga Papash в YouTube

    В Киеве радикалы разгромили выставку художника Давида Чичкана, экспозиция которого под названием "Утраченные возможности" была посвящена последствиям "Евромайдана", сообщает издание "Громадское радио" со ссылкой на сотрудников Центра визуальной культуры, где и проходила выставка.

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    "В Киеве радикалы разгромили выставку художника левых сил… Сегодня во второй половине дня на выставку ворвалась куча людей спортивного телосложения с закрытыми лицами, они испортили все картины экспозиции", — говорится в сообщении.

    Кирилл Молчанов
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    Указывается, что нападавшие успели скрыться, сокрушив все работы до приезда полиции, сотрудники центра написали заявление в правоохранительные органы.

    Согласно сообщению, "нападавшие оделись так, как одеваются участники ультраправых группировок".

    Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения у входа на выставку (см. видео, кадры сопровождаются нецензурной лексикой и сценами насилия).

    Давид Чичкан — художник, анархо-коммунист, живет и работает в Киеве. Выставка "Утраченные возможности" была посвящена ситуации после Майдана в Украине.

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