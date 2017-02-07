Памятник лгуну с большим носом: активисты пикетируют Администрацию Порошенко

Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" во вторник митингуют под стенами Администрации президента в Киеве.

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Участники акции перед въездом в АП установили памятник "лгуну с большим носом", на который повесили бумажки с фамилиями пойманных на взятках судей, отпущенных из зала суда.

Как отмечают сами активисты, протест призван привлечь внимание общества ко "лжи президента, который пообещал, что благодаря судебной реформе судейская неприкосновенность отменяется".