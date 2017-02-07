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    Фотоленты

    Памятник лгуну с большим носом: активисты пикетируют Администрацию Порошенко

    (обновлено: )59460
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента

    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" во вторник митингуют под стенами Администрации президента в Киеве. 

    Смотрите также: Судьи Зварич, Чаус и "бриллиантовые прокуроры": нет на них е-декларирования

    Участники акции перед въездом в АП установили памятник "лгуну с большим носом", на который повесили бумажки с фамилиями пойманных на взятках судей, отпущенных из зала суда.

    Как отмечают сами активисты, протест призван привлечь внимание общества ко "лжи президента, который пообещал, что благодаря судебной реформе судейская неприкосновенность отменяется". 

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