Украина проиграла арбитражный суд британской JKX на $12 млн

AFP/KAREN BLEIER

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Международный арбитражный суд в понедельник обязал Украину возместить британской компании JKX Oil & Gas, совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, около 12 миллионов долларов убытков, которые она понесла в результате нарушения Киевом договора с Великобританией о защите инвестиций, говорится в сообщении JKX Oil & Gas на сайте Лондонской фондовой биржи.

"Как сообщила JKX Oil, суд постановил, что правительство Украины нарушило элементы двустороннего инвестиционного соглашения между правительством Великобритании и правительством Украины, и признал ущерб JKX в размере 12 миллионов долларов", — сказано в сообщении от 6 февраля.

Британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc работает в Украине, РФ, Венгрии, Болгарии и Словакии. В Украине ей принадлежит "Полтавская газонефтяная компания", а также четыре лицензии на разработку месторождений Игнатовское, Молчановское, Ново-Николаевское и Руденковское в Полтавской области.

В середине февраля 2015 года JKX инициировала арбитражное разбирательство против правительства Украины, обвиняя его в нарушении договора к Энергетической хартии и двусторонних соглашений о защите инвестиций, заключенных Украиной с Великобританией и Нидерландами. Компания добивалась компенсации за потери, которые она понесла в результате нарушения Украиной договорных обязательств, в том числе неспособности Украины гарантировать "справедливые и равные" условия для инвестиций JKX. В частности, JKX добивалась компенсации рентных платежей на сумму около 180 миллионов долларов, которые компания заплатила за возможность добывать нефть и газ на территории страны с 2011 года.