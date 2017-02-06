наверх
06.02.201714:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    Данилюк надеется, что суд Лондона отклонит ходатайство РФ по $3 млрд

    Тема:

    Украина и мораторий на долг РФ (125)

    (обновлено: )21302
    Министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что Украина четко довела свою позицию в Выском суде Англии по делу о взыскании трех миллиардов долларов по ходатайству РФ.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. У Украины сильные позиции в Высоком суде Англии в рассмотрении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении иска о взыскании с Киева долга на 3 миллиарда долларов, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

    Флаг Украины на здании в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предел некомпетентности. Как Украина потеряла геополитических друзей и $3,7 млрд

    "Две недели тому назад были слушания в Лондоне на протяжении трех дней, там Украина довела свою позицию четко касательно этого дела. Сейчас судья готовит решение. Каким оно будет — никто не знает. Я уверен, что из-за того, что у нас сильная позиция — это будет решение в нашу пользу. Но никаких коммуникаций не предусмотрено ни для одной из сторон — ни для Украины, ни для России", — сказал Данилюк в понедельник на пресс-конференции.

    По его словам, судья может вынести решение в апреле. "Ожидаем решения. Решение может занять некоторое время, но мы так для себя оценили, что это может быть в апреле, может быть и раньше, может быть немного позже", — добавил Данилюк.

    Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок". Как пояснил тогда РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев. 

    Читайте также: Блинов: выплата долга в $3 млрд перед РФ — это обязательство Украины перед МВФ

    По итогам заседания суд будут принимать решение — рассматривать иск в ускоренном порядке (предусматривает презентацию позиций сторон, после чего судья принимает решение на основании исследования фактов — кредитной документации) или идти путем классического судебного процесса.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    "Битва со снегом" на дорогах Киева
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Юлия Тимошенко
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Евгений Марчук
    Донбасс: блокада и пиар