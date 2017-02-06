Данилюк надеется, что суд Лондона отклонит ходатайство РФ по $3 млрд

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. У Украины сильные позиции в Высоком суде Англии в рассмотрении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении иска о взыскании с Киева долга на 3 миллиарда долларов, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Две недели тому назад были слушания в Лондоне на протяжении трех дней, там Украина довела свою позицию четко касательно этого дела. Сейчас судья готовит решение. Каким оно будет — никто не знает. Я уверен, что из-за того, что у нас сильная позиция — это будет решение в нашу пользу. Но никаких коммуникаций не предусмотрено ни для одной из сторон — ни для Украины, ни для России", — сказал Данилюк в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, судья может вынести решение в апреле. "Ожидаем решения. Решение может занять некоторое время, но мы так для себя оценили, что это может быть в апреле, может быть и раньше, может быть немного позже", — добавил Данилюк.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок". Как пояснил тогда РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев.

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По итогам заседания суд будут принимать решение — рассматривать иск в ускоренном порядке (предусматривает презентацию позиций сторон, после чего судья принимает решение на основании исследования фактов — кредитной документации) или идти путем классического судебного процесса.