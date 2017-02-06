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    Россия

    Московский суд отказался снять арест с фабрики Roshen в Липецке

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    Представитель Мосгорсуда сообщил РИА новости, что суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании, который просил отменить обеспечительные меры.
    Производственные мощности корпорации Roshen
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Мосгорсуд отказался снять арест с Липецкой кондитерской фабрики, входящей в принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко корпорацию Roshen, сообщили РИА Новости в суде.

    Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании, который просил отменить обеспечительные меры.

    Пресс-секретарь компании Roshen о закрытии фабрики в Липецке
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Кондитерскую фабрику в Липецке продать невозможно - пресс-секретарь Roshen

    Ранее стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России по "политическо-экономическим причинам". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным".

    Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остановка работы Липецкой кондитерской фабрики является суверенным решением акционеров компании.

    Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции ежегодно. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты, обещал в случае победы на выборах, продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

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