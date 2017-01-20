Компания Roshen могла бы продолжать работу в РФ - Песков

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным решение руководства корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, о закрытии Липецкой кондитерской фабрики.

"Это решение владельцев (Roshen), вы знаете, что работа там проводилась (в рамках уголовного дела) и что президент делал заявления относительного этого, собственно, компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение — это их суверенное решение", — сказал Песков.

В пятницу стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России, в связи с "политическо-экономическими причинами". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным".

По данным Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела в Украину более 72 миллионов долларов дивидендов, полученных от работы липецких активов.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России.

Читайте также: Полуправда. О визах, Красной площади и вакансиях липецкого Roshen

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

Зберегти

Зберегти