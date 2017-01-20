В Липецкой области допускают перезапуск фабрики Roshen новыми инвесторами

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Губернатор Липецкой области Олег Королев не исключает, что закрытая решением группы Roshen кондитерская фабрика в Липецке может быть перезапущена, если будет продана новому инвестору, передает rns.online.

В пятницу стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России, в связи с "политическо-экономическими причинами". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". По информации Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела в Украину более 72 миллионов долларов дивидендов, полученных от работы липецких активов.

"Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти — до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут", — цитирует российского чиновника издание.

Вместе с тем Королев подчеркнул, что решение о продаже фабрики пока не принято, однако интерес инвесторов к ней уже есть.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Roshen могла бы продолжать работу в РФ.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.